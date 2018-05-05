Beyaz Show final yaptı

Her bölümde izleyenler eğlendirmeye devam eden Beyaz Show, konukları ile bu hafta da kahkaha tufanı yaşattı. Şovmen Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu fenomen eğlence programının bu haftaki konukları şarkıcı Koray Avcı, oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, CNN Türk'te yayınlanan 'Özel Sektör' programının güzel sunucusu Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren'di.

Kanal D'nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show'a sezon finali olan bu haftasına; şarkıcı Koray Avcı, oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, CNN Türk'te yayınlanan 'Özel Sektör' programının güzel sunucusu Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle Beyaz Show'un sezon finali yine kahkaha tufanına sahne oldu.