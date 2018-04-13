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  3. 13 Nisan 2018 11:24

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklamas

Yıllardır evlilik ve baba olma hayali kuran şovmen Beyazıt Öztürk artık vazgeçti. Beyazıt Öztürk, evliliği artık düşünmediğini açıkladı

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklamas
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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yerel Zincirler ve Perakende Fuarı'nın gala gecesinde şovmen Beyazıt Öztürk, iş adamı Ali Ağoğlu'nu konuk aldı.

Kadir Çöpdemir ile Ali Ağaoğlu'nu ekonomik sorulara boğan Beyazıt Öztürk, ''Siz de emlak kralısınız, Trump da öyle… Türkiye'ye başkan olmayı düşünür müsünüz?'' sorusuna yanıt aradı.

Ali Ağaoğlu ''Ben iş adamıyım, siyaset benim kulvarımda değil. Zaten Trump da örnek alınacak biri değil'' dedi.

Show programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, verdiği kilolarla dikkat çeken Cem Yılmaz'ın da vücudunu beğendiğini söyledi. Beyazıt Öztürk, ''Güzel olmuş, demek onun hocaları iyi, başarılı'' dedi. Kendisinin spor yapsa da zayıf göstermesinin zor olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, ''Ben kemik yoğunluklu bir insanım, spor yapsam da zayıf göstermem'' dedi.

Evliliği artık düşünmediğini söyleyen Beyazıt Öztürk ''Çocuk özlemimi de arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum'' dedi.

Son günlerde hakkında çıkan ev aldı haberlerini yalanlayan Beyazıt Öztürk, ''Ev almadım, sadece şehirden biraz uzaklaştım, kirada oturuyorum'' dedi.

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