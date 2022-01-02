''Bir erkeğin saldırısına uğradım'' diyen Ömür Gedik'ten dikkat çeken ifadeler

Şarkıcı Ömür Gedik, kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını sosyal medya hesabından açıklayarak son zamanlardaki sokak köpeklerinin barınaklara gönderilmesiyle ilgili ironide bulundu.

Gedik, "Dün gece yolda bana bir adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını açıkladı. Aslında köpeklerin toplatılmasına göndermede bulunan Gedik, Twitter'dan yaşadıklarını anlattı.

"ERKEKLERİN TOPLATILMASINI İSTEMEM GEREKİYOR"

Uzun süredir Ferhat Göçer ile birlikte olan Ömür Gedik, "Dün gece yolda bana bir adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma!" diye yazdı.