Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin paylaşımı olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyadayı sallıyor.

Geçtiğimiz günlerde burun estetiğiyle gündeme gelen ve değişimiyle hayranlarından beğeni toplayan genç oyuncunun paylaşımları olay oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yeninci'nin spor paylaşımı da gündem oldu. Güzel oyuncunun sırt dekolteli sporcu tulumu hayranlarından tam not aldı.

Fiziğine dikkat eden oyuncu sporu ihmal etmiyor.