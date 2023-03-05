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Bora Akkaş'ın karısı Oben Alkan hamile olduğunu böyle duyurdu

Bora Akkaş'ın karısı Oben Alkan hamile olduğunu böyle duyurdu
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Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile şubat ayının başında evlenmişti. Oben Alkan geçtiğimiz gün iç çamaşırlı pozunu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.

Geniş Aile adlı dizisinde Zekai Kirişçi karakterini canlandırarak tanınan ve Çukur, Yeşilçam gibi dizilerde de rol alan Bora Akkaş sosyal medyada fenomen olan Oben Alkan ile birlikteydi.

 İkili çıktıkları tatilde arkadaşlarına bir sürpriz yaparak evlendi. Milano'da evlenen Oben Alkan ve Bora Akkaş'tan bir güzel haber daha geldi.

ZEYNEP BASTIK SEVİNDİ
Oben Alkan geçtiğimiz gün iç çamaşırlı pozunu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Alkan "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" yorumunda bulununca Zeynep Bastık'tan kalp emojisi yağdı.

 

Etiketler Bora Akkaş oben alkan hamile
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