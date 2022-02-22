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Boşanma iddiaları büyürken, Buse Varol'dan sürpriz hamle

Boşanma iddiaları büyürken, Buse Varol'dan sürpriz hamle

Alişen ile Buse Varol çiftinin boşanacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, Buse Varol'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Alişan ve Buse Varol son günlerde ne yapsa olay oluyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

 6 saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Buse Varol'un uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

 

Etiketler alişan buse varol boşanma ayrılık aşk
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