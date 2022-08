Britney Spears yeni şarkısıyla 6 yıl sonra geri döndü

Geçtiğimiz kasım ayında babasının vasiliğinden mahkeme kararıyla kurtulan ünlü pop yıldızı Britney Spears, yaklaşık 6 yıl sonra müzik hayatına geri döndü.

Ünlü sanatçı Sir Elton John ile düet yapan Britney'in 'Hold Me Closer' isimli parçası bugün müzik platformlarında yerini aldı.

Konuya dair Britney, "Zamanımızın en klasik erkeklerinden biriyle şarkı söylüyor olmam harika bir şey. Çok mutluyum, bu benim için büyük bir şey" dedi.

Şarkı, Sir Elton'ın popüler parçaları arasında yer alan Tiny Dancer, The One ve Don't Go Breaking My Heart'ı yaz havasında dikkat çekecek yeni bir kulüp ritmiyle bir araya getiriyor.

İkili şarkıyı echo eşliğinde birlikte söyledikleri için Britney'in sesinin 2016'dan bu yana değişip değişmediğini söylemek zor.

Medyada yer alan haberlere göre Hold Me Closer, geçen yıl Sir Elton John'a dünya çapında dinlenme kazandıran Dua Lipa düeti 'Cold Heart' ile ses bakımından büyük benzerlik taşıyor. Birden fazla radyo formatına ve popüler çalma listelerine kolaylıkla adapte olan şarkı formatı, aynı zamanda Sir Elton'ın şarkılarını daha genç bir nesille buluşturmayı başarmıştı.

Yayınlanan bir basın açıklamasında, parçanın en başta solo parça olarak ortaya çıktığı belirtilerek, "Bu yazın başlarında single'ın ilk kesimini dinledikten sonra Elton John, Britney'nin anında tanınan sesinin şarkıyı hayata geçirmek için mükemmel bir dokunuş olacağını düşündü. John hemen ona ulaşırken Britney teklife evet dedi. Sonuç, yazın şarkısı olmayı vaat ediyor" denildi.