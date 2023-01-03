Buket Aydın şimdi de şarkıcılığa soyundu ama...

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ekranların beğenilen spikeri Buket Aydın yılbaşı programında şarkı söyleyince sosyal medyanın diline düştü.

Spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son hali sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyundu.

Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın yılbaşı için Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söyledi.

İddialara göre Aydın şarkıcılığa da sıcak bakıyor bakmasına ama sesi sosyal medyada pek beğenilmiş değil. Buket Aydın'ın yorumunu duyanlar "Sesi de başarısız","Herkes kendi işini yapsın", "Hiç olmamış" gibi yorumlarda bulundu.