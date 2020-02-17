Burcu Esmersoy: Babam tuvalete kapatıp hortumla dövüyordu

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın Youtube programına konuk olan Burcu Esmersoy, çocuk yaşlarda yaşadığı zorlukları anlattı. Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı programda, babasının hasta ve zor durumda olduğunu gördüğünde, içinde bir rahatlama olduğunu belirtti.

"18 yaşına kadar anneme 'teyze' demek zorunda kaldım"

Burcu Esmersoy şunları söyledi: "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı.

Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım.

"Babayla ilgili sorunları çözemedim"

Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim.

"Babamı zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki huzuru anlatamam"

Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam.

Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim.

"Tuvalete kapatıp hortumla hiç acımadan vurduğunu hatırlıyorum"

Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu."

Burcu Esmersoy kimdir ?

Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu.

Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. Esmersoy, 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ve 2013 yılında Popstar programında sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.