Son olarak ''Aşk Mantık İntikam'' dizisinde rol alan Burcu Özberk'in yeni adresi belli oldu.

Ekrana çok yakışan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Özberk son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynamıştı. Dizisi final yapan Burcu Özberk dinlenmek için projelere biraz ara vermişti. Güzel oyuncu ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özberk, Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için gelen teklifi kabul etti.

BURCU ÖZBERK KRALİÇE DİZİSİNDE BAŞROL OYNAYACAK

Burcu Özberk kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor. Uzun soluklu dizilerinin güzel ve başarılı yıldızı Burcu Özberk’e Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.

GÖKHAN ALKAN PARTNERİ OLDU

Mednova’nın yapımcılığımı üstlendiği Queen Sugar dizisinden uyarlanan projeye Özberk 'evet' dedi. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya başrolde Gökhan Alkan eşlik edecek.

Ünlü bir basketbolcunun adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe’nin yönetmeni henüz belli değil.

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