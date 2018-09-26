Buse Narcı, ''Özcan'' dövmesini sildirdi

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla geniş bir kitle tarafından tanınan ve magazin muhabirlerinin takibine giren oyuncu Buse Narcı, o dönem ensesindeki 'Özcan' dövmesiyle konuşulmasının ardından bugün katıldığı 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMA GİRECEK ERKEK İÇİN ÖZCAN DÖVMESİNİ SİLDİRDİM"

Rahmetli babasının adının 'Özcan' olduğunu ve dövmeyi babasının anısı için lisede yaptırdığını söyleyen Narcı sonrasında hayatına girecek erkeği düşündüğü için bu dövmenin üzerine kanat şeklindeki başka bir dövmeyle kapattığını söyledi.





"AYRILDIKTAN SONRA HİÇ KONUŞMADIK"

Özcan Deniz'le ilişkisi bittikten sonra onu hiç görmediğini söyleyen Narcı, ayrıca telefonla bile görüşmediğini söyledi.