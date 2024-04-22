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Can Yaman'dan tepki çeken sözler: Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki...

Can Yaman'dan tepki çeken sözler: Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki...
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Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumlattepki çekti.

Ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Yaman, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.

Yaman'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Etiketler can yaman takipçi tepki
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