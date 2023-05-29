''Canım Annem'' 3 kıtada yayında

Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapım’ın üstlendiği, TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan günlük dizi “Canım Annem” yurt dışındaki başarılı yolculuğuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 300’üncü bölümü yayınlanan dizi, İspanya’nın ardından Arjantin, Peru, Gürcistan ve Litvanya’da da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Şubat 2022’de TV8 ekranlarında yayına başlayan, Saran Studios ve Stellar Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği günlük dizi Canım Annem, Türkiye’de gündüz kuşağında yakaladığı başarıyı uluslararası pazara da taşıdı.

Dizi, geçtiğimiz sene İspanya’nın Divinity kanalında izleyiciyle buluşmuş ve rating rekorları kırmıştı.

Canım Annem İspanya’nın yanı sıra Arjantin, Peru, Gürcistan ve Litvanya’da da izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ile Tuğçe Küçükkalıpçı’nın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Selin Sezgin, Erol Gedik ve başarılı çocuk oyuncu Gece Işık Demirel gibi isimler yer alıyor.

Dizinin Hikayesi

Varlığını son anda öğrendiği ikizini tam bulmak üzereyken bir trafik kazasında kaybeden Nazlı'nın yolu ölen kız kardeşinin çocuğu Zeynep ile ilginç bir şekilde kesişir. Zeynep’in nadir görülen bir kalp hastalığı vardır ve kızın babası, Zeynep’in kalbinin annesinin kaybına dayanamayacağını düşünerek, ameliyat olacak yaşa gelene kadar annesinin yerine geçmesi için Nazlı'ya teklifte bulunur. Paraya çok ihtiyacı olan ve küçük kıza kıyamayan Nazlı bunu kabul eder, ancak lüks konakta hayat bir peri masalından çok farklıdır.

Saran Studios Hakkında:

Saran Studios, yurtiçi ve global pazarlara yönelik kaliteli ve ilgi çekici içerikler üretmek amacıyla yakın zamanda kuruldu. İlk yapımı Canım Annem isimli günlük dizi olan Saran Studios, uluslararası alanda tanınan ve saygın bir marka olan SARAN desteği ile ve güçlü, yaratıcı yönetim ekibi ile birlikte, hızla pazarın büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Şu anda sektörün birçok önde gelen senaryo yazarı, benzersiz ama evrensel hikayeleri hayata geçirmek için çalışıyor.

Stellar Yapım Hakkında:

Stellar Yapım 5 sezon yayınlanan ve uluslararası başarılar elde eden günlük dizi ‘’Elif”in yapımcısının kurduğu şirkettir. İnci Gülen Oarr’ın 20 yıllık televizyon ve yapım tecrübesi ile Stellar Yapım üzerinden dünya piyasasına sunulacak yepyeni projelere imza atmaktadır. Dünya televizyonlarına sunulmakta olan projeleri arasında Yaralı Kuşlar (Kanal D), Toprak İle Fidan (Star TV) ve Canım Annem (TV8) vardır.