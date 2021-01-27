Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Covid-19 nedeniyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.
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