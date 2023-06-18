Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin’in, Çağlar Aras Topçu ile nişanlandığı gece ziyaretçilerin ve kameraların önünde aşka geldiği anlar olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin bir süredir ilişkisi olduğu Çağlar Aras Topçu ile İstanbul’da nişanlandı. Nişana çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldı. Nişan töreni ise gece geç saatlere kadar sürerken çift pasta kesimi sırasında öpüşmeye başladı. Canus Yeğin’in nişanlısı Aras’ı öptüğü anlar ise olay oldu.