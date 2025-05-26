Çelik'ten kendisini eleştiren takipçisine sert tepki
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Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü popçu Çelik sosyal medyada kendisini eleştiren bir takipçisine "cahilsin" dedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Çelik’e yönelik yaptığı paylaşımda, “50 senedir aynı iki şarkı: 'Hercai' ve 'Ateşteyim'... Sonrasında neden hiçbir şarkın tutmadı acaba? Yokkk” ifadelerini kullandı.
Çelik, bu yoruma sert bir dille karşılık vererek, “Sen cahilsen ben ne yapayım?” cevabını verdi. Takipçisinin karşılığı ise “Ne alaka? Verdiğin cevaba bak” şeklinde oldu.
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