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Cem Yılmaz, ailelere öyle bir tavsiyede bulundu ki

Cem Yılmaz, ailelere öyle bir tavsiyede bulundu ki
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğluyla iskambil oynadığı anları paylaşarak velilere "Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz" diye seslendi.

Son dönemde Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezonunun hazırlıklarıyla meşgul olan olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'le yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Oyuncu, oğluyla iskambil oynadığı anların fotoğraflarını paylaşarak, "Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz" notunu düştü.

 
 
 
 
 
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Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler cem yılmaz oğlu kemal iskambil tavla okey tatl
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