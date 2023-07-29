Cem Yılmaz, ailelere öyle bir tavsiyede bulundu ki

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğluyla iskambil oynadığı anları paylaşarak velilere "Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz" diye seslendi.

Son dönemde Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezonunun hazırlıklarıyla meşgul olan olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'le yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu, oğluyla iskambil oynadığı anların fotoğraflarını paylaşarak, "Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz" notunu düştü. Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi