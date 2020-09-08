Cem Yılmaz aşk gezisinde! Kapısında görüntülendi

Salaş giyim tarzı ve terlikleriyle dikkat çeken ünlü komedyen, karşısında objektifleri bulunca sinirlendi. Aracında uzun süre bekledikten sonra aşağı inen Yılmaz, muhabirleri “Yaklaşmayın kardeşim!” diyerek tersledi.
İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?” sorusuna “Kriz filan yok, uyduruyorsunuz” diye yanıt veren Cem Yılmaz’ın elindeki DVD’ler de dikkatten kaçmadı.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Serenay Sarıkaya'nın evinin zilini çalan Yılmaz, bir süre bekledikten sonra kapının açılmasıyla içeri girdi.
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