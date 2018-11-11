Cem Yılmaz çaldı sevgilisi söyledi

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli’yi sahnede de yalnız bırakmadı! Defne Samyeli şarkı söylerken Cem Yılmaz da sahneye çıktı.



Komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Nişantaşı’nda bir mekanda sahne alan sevgilisi Defne Samyeli’yi dinlemeye gitti. Cem Yılmaz'a arkadaşı Ozan Güven de eşlik etti.

Sevgilisinin performansına dayanamayan Yılmaz, bir anda kendini Ozan Güven ile sahnede buldu.

Defne Samyeli, Ozan Güven ile birlikte MFÖ grubunun ‘Ele güne karşı yapayalnız’ isimli parçasını söylerken, Yılmaz’da sevgilisine ve Güven’e bateri çalarak eşlik etti.

Mekana gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşatan üçlü, sabaha karşı mekanın otoparkından çıktı.