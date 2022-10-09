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Cem Yılmaz önce ''wooow'' dedi ardından da ''oo yeaah''

Cem Yılmaz önce ''wooow'' dedi ardından da ''oo yeaah''

Cem Yılmaz, Boğaziçi kayyımının Mezunlar Günü etkinliğini engellemesine "Böyle de bi dezenformasyon görmedim !! Wooow diyoruz ve geçiyoruz ! Hatta oo yeaah!" diyerek tepki gösterdi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği her yıl yaptıkları Mezunlar Günü Etkinliği'ne kayyım yönetimi izin vermedi. Dernek etkinliği ilk kez üniversite dışında yapmak zorunda kalacak. 

Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kayyım yönetiminin engellemesine tepki gösterdi. Yılmaz, Twitter'dan "Boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği buluşmasını Boğaziçi mezunlar derneğinde yapılmasına Boğaziçi üniversitesi tarafından izin verilmemiş. Böyle de bi dezenformasyon görmedim !! Wooow diyoruz ve geçiyoruz ! Hatta oo yeaah !" paylaşımı yaptı. Cem Yılmaz'ın tweet, binlerce beğeni aldı.

Etiketler cem yılmaz oo yeaah wooow
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