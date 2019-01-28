Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nden sarmaş dolaş aşk pozu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin geçtiğimiz Nisan ayında başlayan aşkları dolu dizgin devam ediyor. İkili, beraber yaşadıkları romantik ve eğlenceli anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü çiftin dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin geçtiğimiz Nisan ayında başlayan aşkları dolu dizgin devam ediyor. İkili, beraber yaşadıkları romantik ve eğlenceli anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü çiftin dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat' notunu düştü.Ünlü komedyenin takipçileri fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı. Ardından bir paylaşım da Samyeli cehpesinden geldi.

İşte O Fotoğraf: Güzel spiker, usta komedyenle birlikte uyuduğu bir fotoğrafı "Yağmurlu bir gündü" notuyla takipçileriyle paylaştı. Çiftin uyudukları bu fotoğraf da takipçilerinden tam not aldı. Cem Yılmaz, daha önce Cansu Dere, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Ayşe Hatun Önal ile de aşk yaşamıştı. Ahu Yağtu'dan Kemal adında bir çocuğu bulunan komedyen, geçtiğimiz yıl Özge Sabuncu ile bir dargın bir barışık ilişkisine de son verip Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtı.