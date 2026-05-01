Cem Yılmaz'ın ''Faqbadi'' karakteri meğer gerçekmiş! Ünlü komedyen bombayı patlattı

Sosyal medya, 1926 yılına ait siyah-beyaz bir arşiv görüntüsüyle çalkalanıyor! Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde, Sultan’ın hemen yanında yer alan bir kişinin Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisindeki “Faqbadi” karakterine olan inanılmaz benzerliği "yok artık" dedirtti.

Tarihin tozlu raflarından çıkan bir görüntü, Türkiye’nin en sevilen komedyeni Cem Yılmaz’ı bir kez daha sosyal medyanın zirvesine taşıdı.

1926 yılından kalan bir arşiv karesi, "Cem Yılmaz aslında bir zaman yolcusu mu?" sorularını esprili bir dille gündeme getirdi.

Olay, Fas Sultanı Moulay Youssef’in 1926 yılında Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin arşiv görüntülerinin sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla başladı.

Geleneksel kıyafetler içindeki heyette yer alan bir kişinin; yüz hatları, bakışları ve karakteristik mimikleri Cem Yılmaz ile olan birebir benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Siyah-beyaz kareler, binlerce paylaşım ve yorum alarak kısa sürede viral bir akıma dönüştü.

Cem Yılmaz’dan "Zaman Yolculuğu" Yanıtı

Kendiyle dalga geçmeyi ve gündemi mizahla harmanlamayı iyi bilen Cem Yılmaz, hayranlarını yine yanıltmadı. Sosyal medyada fırtınalar estiren bu benzerliğe dair sessizliğini bozan usta komedyen, her zamanki hazırcevaplığıyla şu paylaşımı yaptı:

“Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım :) Bunlar oluyor, yapılıyor ;)”

Yılmaz’ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından "zaman yolculuğu kanıtlandı" ve "her dönemde bir Cem Yılmaz var" gibi binlerce esprili yorumla karşılandı.