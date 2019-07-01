Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan duygusal paylaşım

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak oğulları Ali'nin ikinci yaşını kutladı. Duygularını sosyal medyadan dile getiren çiftin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Şakrak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Oğlum Ali; Gönlün açık, alnın açık, elin açık olsun. Durmadan ve inatla iyilik yap, iyiliği yaptığın cana bunu hissettirme ama, incinmesin. Adaletin daim olsun hayatında, Hak korusun, saklasın seni. Kibirden kork, yalandan kork, kırmaktan kork ama Allah’tan korkma. İnsan çok sevdiğinden korkmaz çünkü. Kötüler çıkacak zaman zaman karşına, hayatına burnunu sokanlar olacak, sen onlara karşı “Ali gibi güçlü Zülfikar gibi keskin olacaksın” Annen, ablan ve ben iyi, kötü tüm zamanlarında yanında olacağız. Birbirimizi çok sevmek daimi alışkanlığımız olacak. Anasının aslanı, ablasının göz bebeği, benim canım. İyi ki doğdun..."

Ceyda Düvenci ise şu notu paylaştı:

Buklesinden, gamzesinden, gözünden, sözünden ışık çıkan aşk çocuğum, canım oğlum... İyi ki doğurduk seni babacığınla... İyi ki bizim oldun. Adaletin daim olsun, kalbin hep aşkla atsın, sözün hep ezgi dolu olsun, etrafını güldürmeye neşe saçmaya devam et, kırgınlıkların, yorgunlukların, yılgınlıkların olacak elbet ama gücün seni hep kaldığın yerden devam etmeye yeter olsun... çok sev, çok oku, çok sevil, çok gez, çok eğlen... seni çooook seviyorum, çok seviyoruz... İyi ki bizim oldun. Ablan, baban ve ben seni çooook seviyoruz, aşkla...