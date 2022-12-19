  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çikita Muz ile tanınmıştı: Ajdar son hali ile herkesi şaşırttı

Çikita Muz ile tanınmıştı: Ajdar son hali ile herkesi şaşırttı

Çikita Muz ile tanınmıştı: Ajdar son hali ile herkesi şaşırttı
Güncelleme:

'Çikita Muz', 'Nane Nane', 'Şahdamar' gibi parçalarıyla sosyal medyada sıklıkla konuşulan ve bir döneme damga vuran Ajdar, son hali ile görenleri şaşırtıyor.

Popstar yarışmasında söylediği Çikita Muz şarkısı ile ünlenen ve değişik şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ajdar'ın son hali merak konusu oldu. Nane ve Şahdamarım şarkılarıyla da tanınan ve gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son hali ortaya çıktı.

2003'te “Popstar Türkiye” yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye’ye adını duyurmuştu. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Yazık adam solmuş" dedi.

Ajdar TikTok'ya yaptığı ilginç bestelerle de adından söz ettiriyor. Ajdar'ın paylaşımlarını görenler "Adam hiç tarzını bozmamış" diyerek bir döneme damga vuran ismi ti'ye aldı.

Etiketler ajdar çikita muz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İğrenç! Genç kızın tacizcisi annesi çıktı!
Aybüke Pusat'tan cesur poz! Transparan elbisesiyle yürek hoplattı
Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz
Her hareketi olay! Aleyna Tilki bu sefer banyodan paylaştı
Didem Soydan'dan çıplak poz isteyen takipçisine bomba yanıt
Benzin ve motorine çifte ''indirimcik'' geliyor
Canlı yayında Müge Anlı'nın kulağına fısıldadı ama herkes duydu
Sabah yazarı 2023 seçimlerinin tarihini açıkladı
Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu
Türkiye'deki ''en popüler bebek isimleri'' değişti