Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan olay ''Şahmaran'' paylaşımı

Ahmet Melih Yılmaz adını Meli Bendeli olarak değiştiren Çukur'un yıldız ismi, Şahmaran dizisiyle ilgili olay bir paylaşım yaptı.

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı. Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Meli Bendeli son olarak sosyal medyada yaptığı Şahmaran paylaşımıyla gündeme geldi.

Netflix'te Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi gündemdeyken oyuncu diziye dair bir iddiada bulundu.

MELİ BENDELİ NETFLİX'İ SUÇLADI

Bendeli, "Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarıda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim" dedi.

"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Taytlı poz

Sözleşmeden dönüldüğünü söyleyen Meli Bendeli'ye sosyal medyada destek mesajı yağdı.