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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz kaslı halini paylaştı

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz kaslı halini paylaştı
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Cinsiyet geçiş sürecinde olan İşte Benim Stilim programının eski yarışmacısı Neslihan Doğrusöz adını Doruk olarak değiştirmişti. Ünlü yarışmacı kaslı haliyle gündeme geldi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz yarışma sonrasında cinsiyet değiştirdi. Adını da Doruk olarak değiştiren yarışmacı stil danışmanlığı mesleğine de devam ediyor.

5 yaşından itibaren tıraş takımlarıyla oynayan Doruk Doğrusöz yeni imajıyla sık sık gündeme geliyor.

Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşarak dikkat çeken eski yarışmacı kendini spora verdi ve kaslı bir görünüm kazandı. Sakallı imajıyla da dikkat çeken Neslihan Doğrusöz son halini paylaşınca olay oldu.

Eski yarışmacının görüntüsüne "Erkek doğanlardan daha erkeksi olması şoku", "Ruh ait olduğu bedene kavuşmuş", "Bilmesem cinsiyet değiştirdiğini anlamam" yorumları yağdı.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz kaslı halini paylaştı - Resim : 1

Etiketler Neslihan Doğrusöz kas kaslı hal
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