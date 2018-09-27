Çukur dizisinin setinde kaza ! Cumali hastanelik oldu

'Çukur' dizisinin setinde kaza geçiren Necip Memili’nin ameliyatını Beşiktaş takım doktoru Sarper Çetinkaya yaptı. Çetinkaya, instagram'da paylaştığı kareye, "Dizi çekimi sırasında sette sakatlanan 'Çukur'un 'Cumali’si Necip Memili sol dizinden artroskopik menisektomi ameliyatı oldu" notunu yazdı.

Doktoruyla birlikte fotoğraf çektiren Memili’nin üzerindeki Beşiktaş kaptanı Necip Uysal imzalı forması dikkati çekti. Başarılı oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve 'Çukur' setine döndüğü öğrenildi.



NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı.



