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  3. Çukur'un finalindeki rakı sahnesi olay oldu

Çukur'un finalindeki rakı sahnesi olay oldu

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, “Çukur” dizisi final yaparak ekranlara veda ederken, rakı sahnesi geceye damgasını vurdu.

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, “Çukur” dizisi yayımlanan son bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara veda etti.

Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesi yaratan diziye son bölümünde rakı sahneleri damga vurdu. Dizinin final bölümünde başrol oyuncuları bir masada rakı içerken sahnelendi.

 Kanalın rakıları sansürlemeden ve saklamadan ekranlara yansıtması bir protesto olarak yorumlandı. Sahnenin ardından ise sosyal medyada, RTÜK’ün dizinin yayınlandığı Show TV’ye çok vakit kaybetmeden ceza keseceği esprileri yapıldı.

Final bölümünde ekrana gelen rakı sahnesi, pandemi dönemi boyunca uygulanan alkol yasaklarına da bir tepki olduğu yorumlarına neden oldu.

Öte yandan aynı dizinin başrol oyuncularının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları rakı sofralarında rakı bardaklarını sakladıkları iddiası daha önce de gündeme gelmişti.

Dizide “İdris Baba” karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal ise söz konusu fotoğrafın setten bir sahneye ait olduğunu açıklamıştı.

Etiketler rakı show tv çukur rakı sofrası
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