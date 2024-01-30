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CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü

CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü
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CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in vücudundaki yara izleri dikkat çekmişti. Ünlü isim sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından açıklama yaptı.

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmıştı. Özdemir, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu ve sevenlerini korkuttu.

Yemek videolarıyla fenomen olan ve 54.6 milyon takipçisi olan CZN Burak'ın gözü kanlı, boynu yaralı bir halde paylaştığı fotoğraflar hayranlarını endişelendirmişti.

Yurtdışında olan CZN Burak Posta'ya verdiği röportajda  "Çok eski bir görüntü ve ben tekrar paylaştım. Ağır bir iş kazası geçirmiştim. Çünkü takipçilerimle dertleşmeyi seviyorum. Onlara bu noktaya kolay gelmediğimi anlatıyorum. Karamsar olmamaları gerektiği mesajını veriyorum. Asla kendime zarar vermedim. Ya da birileri bana zarar vermedi."

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammet Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in aralarında birtakım sorunlar olduğu ve bu durumu yargıya taşıdıkları geçtiğimiz yıl iddia edilmişti.

Yara izlerini paylaşan CZN Burak sevenlerini korkuttuYara izlerini paylaşan CZN Burak sevenlerini korkuttuMagazin

 

Posta Gazetesi

Etiketler czn burak burak özdemir yara izi
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