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  3. 18 Ocak 2020 10:42

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a ''aşk'' davası!

Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" kitabında aşk yaşadıklarını iddia eden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'a dava açıyor. Sandal, Samyeli ile aşk yaşadıklarını iddia etmiş, Samyeli ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a ''aşk'' davası!
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Şarkıcı Mustafa Sandal, ‘Beni Ağlatma’ kitabında eski haber spikeri Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı. Defne Samyeli “26 yılda 4 kez gördüm” diyerek ilişkiyi yalanlamış, Mustafa Sandal ise “Bir ay önce proje amaçlı yemekte bir aradaydık. Kitapta ondan bahsedeceğimi biliyordu” açıklamasını yapmıştı.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre Defne Samyeli önceki gün konuya dair sorulara “Hepsi gerçek dışı, her şey yalan. Dava açıyorum” yanıtını verdi.
 
 
 

Posta

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