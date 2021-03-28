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  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan göğüs dekolteli paylaşım

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan göğüs dekolteli paylaşım

Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren genç oyuncu Deren Talu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu sosyal medyadaki pozlarıyla da dikkat çekiyor. Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Talu, son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncunun cesur pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.



Hayranlarından "Annesinin izinde", "Annesinin kızı" yorumları alan Deren Talu sevgilisinden kalpli emoji yorumu aldı.

Etiketler defne samyeli deren talu göğüs dekolte
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