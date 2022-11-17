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Demet Akalın çok sinirlendi: ''Cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım''

Demet Akalın çok sinirlendi: ''Cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım''
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Demet Akalın, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere şoke eden bir yanıt verdi.

Lüks marka tutkusuyla bilinen Demet Akalın'ın logolu tarzı rüküş bulundu. Demet Akalın kendisine rüküş denmesine sinirlenerek "G.tünü başını açarsan cesur. Size göre yaşamıyorum" diyerek sinirlendi.

Bu yorumu gören Ayşe Baceoğlu ise "Bunu söyleyen de hiç bikinili mayolu klibi yok, hiçbir zaman da dekolte giymedi bravo!" diyerek tepki gösterdi. Baceoğlu'na destek geldi ve bir takipçi de "Abla şimdi göbekli saldı kendini. Olmazsa bir tane kapalı kıyafet giymez" dedi.

"ARTIK ANNEYİM" DEDİ
Demet Akalın bu yoruma çok sinirlendi ve şoke eden sözler söyledi. Şarkıcı bu yorumu yanıtında "Ah canım artık anneyim. Affedersin cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım sahnede ya da sokana cesur diyorsan bana bir şey deme" dedi.

Etiketler demet akalın rüküş
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