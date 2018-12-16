Deniz Seki'de büyük değişim

Pop ve fantezi müziğinin başarılı ismi Deniz Seki, önceki gece Aqua Florya AVM'e içerisinde yer alan Hayal Kahvesi'nde sahne aldı.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde başarılı şarkıcı muhteşem bir performansa imza attı. Sevenlerini 'Bal Saklıyor' ile selamlayan Deniz Seki, kendi enerjisi ile dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Uzun Hikaye' adlı albümünden 'Nereden Bileceksiniz', 'İyiki Varsın Aşkım' eserlerine yaklaşık bin iki yüz kişi eşlik etti. "Bugüne kadar anlatamadıklarım, söyleyemediklerimin hepsini şarkılarımla anlattım. Hakkımda merak edilen ne varsa cevaplar tek tek bu şarkı sözlerinde, 'Kariyerimin en özel albümü olan bu şarkıları siz sevenlerim olarak burada sizlerle söylemek benim için onur'' diyen Deniz Seki, yaklaşık iki saat kaldığı sahnede alkışlar eşliğinde indi. Verdiği fazla kiloları ile de görüntğleri bir hayli şaşırtan Deniz Seki, giydiği elbise ile de büyük beğeni topladı.