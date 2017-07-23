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  3. 23 Temmuz 2017 15:20

Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk !

Deniz Seki üç yıl aradan sonra ilk konserini Kıbrıs'ta verdi.

Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk !
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Deniz Seki, üç yıl aradan sonra ilk konserini geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta vererek hayranlarıyla hasret giderdi

Üç yıl aradan sonra ilk konserini geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta veren Deniz Seki, hayranlarından büyük ilgi gördü. 

Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan ve rezervasyonları günler öncesinden tükenen ünlü şarkıcının konserinde adeta bir sevgi seli yaşandı. Mutluluğu gözlerinden okunan Deniz Seki üç saat süren konserinde zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. 

Deniz Seki sahnelere dönüşünün ilk adımını geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta attı. Kıbrıs'ın en büyük otellerinden birinde konseri için özel olarak hazırlanan Deniz Seki, üç yıl aradan sonra hayranlarının karşısına ilk çıkışını unutulmaz bir geceye imza atarak yaptı. Sahnede göz yaşlarına hakim olamayan Deniz Seki dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıları sık sık alkışlarla kesilen Deniz Seki, İstanbul'daki ilk büyük konserinin de 5 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda olacağını söyledi. 

Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

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