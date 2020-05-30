Deren Talu'dan yeni sevgilisiyle ilk fotoğraf

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti. Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Deren Talu daha önce Kerim Sabancı ile aşk yaşamıştı.

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