  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Mayıs 2020 09:28

Deren Talu'dan yeni sevgilisiyle ilk fotoğraf

Defne Samyeli'nin daha önce Kerim Sabancı ile bir birlikteliği olan büyük kızı Deren Talu şimdilerde Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Deren Talu'dan yeni sevgilisiyle ilk fotoğraf
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti. Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Deren Talu daha önce Kerim Sabancı ile aşk yaşamıştı.

Defne Samyeli ve Deren Talu'nun pozu olay olduDefne Samyeli ve Deren Talu'nun pozu olay oldu

Deren Talu'dan ''çok açık giyiniyorsun'' eleştirilerine bu yanıtı verdiDeren Talu'dan ''çok açık giyiniyorsun'' eleştirilerine bu yanıtı verdi

Deren Talu: ''Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım''Deren Talu: ''Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım''

Deren Talu'ya teklif yağıyorDeren Talu'ya teklif yağıyor

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
defne samyeli , aşk , deren talu , baran tınaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM