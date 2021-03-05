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Derya Uluğ ''aşk acısından'' 15 kilo verdi!

Derya Uluğ ''aşk acısından'' 15 kilo verdi!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Uluğ, "Aşk acısından 15 kilo verdim" dedi.

Emel Yalçın’ın Milyon TV’de yayınlanan “Belli Belirsiz” programına konuk olan şarkıcı, “Hayatımın dönüm noktası Asil” dedi.

Ne zaman evlenecekleri sorusuna “İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz” diye yanıt veren Derya Uluğ, “Anne olmak istiyor musun?” sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

“Küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum.” 

Yaz aylarını sevgilisiyle Göcek'te geçiren Derya Uluğ tatilden renkli kareler paylaşmıştı. Fit haliyle dikkat çeken güzel şarkıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'çok iyi görünüyorsunuz' yorumunu yaparken bazıları da 'biraz kilo alın Derya Hanım' yorumunda bulunmuştu. 

"Aşk acısı çekerken kilolar da gitti”

Derya Uluğ, Asil Gök ile ayrıldıkları dönem üzüntüden 15 kilo verdiğini söyledi: “Bir ara sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolar da gitti.”

Etiketler Derya Uluğ aşk acısı fazla kilo
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