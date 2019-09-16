  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Eylül 2019 11:43

Didem Soydan: ''O defteri tamamen kapattım''

Bir dönem ekranlarda da boy gösteren ünlü manken Didem Soydan, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Soydan hayranlarını üzen bir açıklama daha yaptı ve bir daha dizi setlerine dönmeyeceğini açıkladı.

Didem Soydan: ''O defteri tamamen kapattım''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kısa bir süre önce Lider Şahin’le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki akşam Cem Adrian konserindeydi. İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “Çok güzel, çok beğendim” dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIM'

Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, artık dizilerde yer almayacağını söyledi ve ekledi: " O defteri tamamen kapattım."

Didem Soydan'dan üstsüz pozuna gelen yoruma sert tepkiDidem Soydan'dan üstsüz pozuna gelen yoruma sert tepki

Didem Soydan'dan cesur paylaşımDidem Soydan'dan cesur paylaşım

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
didem soydan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM