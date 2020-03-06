Didem Soydan'dan ayrılmıştı... O isimle görüntülendi

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, İrem Derici ile ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ünlü model Didem Soydan ile yollarını ayırdı. Şahin, önceki gece Emirgan'da ünlü oyuncu ile görüntülendi.

BAKIŞLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Lider Şahin, önceki gece Emirgan'daki bir mekanda oyuncu Burcu Binici ile yakalandı. Kahkahaların havada uçuştuğu sohbette, Lider Şahin'in Binici'ye bakışları dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birbirine olan bakışları ve sohbeti akıllara "Yeni bir aşkın başlangıcı mı?" sorusunu getirdi. Aşk yaşadıkları konuşulan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

DİDEM'LE MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Lider Şahin, geçtiğimiz sene yaz aylarında Didem Soydan ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Burcu Binici aslen Rize Hemşinli'dir. İlkokulu Ekrem Çiftçi İlköğretim Okulu'nda okuyan Burcu, lise eğitimini de Aydın Lisesi'nde tamamladı. Babasının Erzurum'a tayinin ardından, bir bankada 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuk kariyerinin öncesinde ilaç mümessilliği, dansçılık gibi birçok farklı işlerde çalıştı.Anadolu Ateşi'nde de bir yıl kadar dans etti. 2007 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde hayat verdiği "Gülengül" karakteri ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

Bir Bulut Olsam, Dürüye'nin Güğümleri, Arka Sıradakiler, Sensiz Yaşayamam, 6 Mantı, Aşk Zamanı, Hayat Mucizelere Gebe, Türk Malı, Biz Babasız Büyüdük, Sarı Siyah, Uçurum, Vuslat Yolu, Aşk Zamanı, Alemde 1 Gece, Babaların Babası, Söz, Yalan Dolan dizi ve filmlerinde rol aldı. Burcu Binici,2011 yılında Eray Koçak ile evlendi ancak 2012 yılında tek celsede boşandı.