Dila Tarkan ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?

Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı Dila Tarkan hakkında bomba iddia! İddialara göre Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte.

Dila Tarkan, kardeşi ve Şeyma Subaşı ile New York'a giderken, orada dinlenmeye çekilen Sabancı ile bir araya geldi. Sabancı ve Tarkan, birlikte keyifli zaman geçiriyor. Çifte Şeyma Subaşı da eşlik ediyor.

AYNI KARE ELE VERDİ

Birliktelik aynı kareyi sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı. New York'taki The Vessel adlı yapıyı ziyarete giden Tarkan ve Sabancı, aynı saatte aynı mekanda yer aldıklarını da bir nevi hayranlarıyla paylaşmış oldu.

Uzun süredir yalnız olduğu konuşulan Sabancı'nın nişanlısından ayrılan Dila Tarkan ile evlilik yolunda ilerleyeceği de yine konuşulanlar arasında...





