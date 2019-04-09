SON DAKİKA
AK PARTİ İSTANBUL'DAKİ SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTEDİ !
2019 yılı fitre bedeli açıklandı
2019 yılı fitre bedeli açıklandı
Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
AK Parti İstanbul'daki seçimin yenilenmesini istemeye hazırlanıyor
AK Parti İstanbul'daki seçimin yenilenmesini istemeye hazırlanıyor
Bilim insanlarından skandal çağrı: Kedi nüfusunu azaltalım !
Bilim insanlarından skandal çağrı: Kedi nüfusunu azaltalım !
Anayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararı
Facebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede
Facebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede
YSK'dan İstanbul kararı için bir açıklama daha !
YSK'dan İstanbul kararı için bir açıklama daha !
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Nisan 2019 12:02

Dila Tarkan ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kankası olan Dila Tarkan birbirlerinden bir an olsun ayrılmıyor. Subaşı ve Tarkan tüm tatillere birlikte gidiyor. İddialara göre bu sefer gittikleri tatilde yanlarında Hakan Sabancı da var!

Dila Tarkan ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor ?
A+ A-

Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı Dila Tarkan hakkında bomba iddia! İddialara göre Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte.

Dila Tarkan, kardeşi ve Şeyma Subaşı ile New York'a giderken, orada dinlenmeye çekilen Sabancı ile bir araya geldi. Sabancı ve Tarkan, birlikte keyifli zaman geçiriyor. Çifte Şeyma Subaşı da eşlik ediyor.

AYNI KARE ELE VERDİ

Birliktelik aynı kareyi sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı. New York'taki The Vessel adlı yapıyı ziyarete giden Tarkan ve Sabancı, aynı saatte aynı mekanda yer aldıklarını da bir nevi hayranlarıyla paylaşmış oldu.

Uzun süredir yalnız olduğu konuşulan Sabancı'nın nişanlısından ayrılan Dila Tarkan ile evlilik yolunda ilerleyeceği de yine konuşulanlar arasında...


 
 

Dila Tarkan , Hakan Sabancı , hakan sabancı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM