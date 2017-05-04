Diriliş Ertuğrul'da Kürşat Alnıaçık diziye veda etti

TRT ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' 86. bölümde Ertuğrul, Ural Bey'den (Kürşat Alnıaçık) intikamını aldı. Ertuğrul'un, Ural'ın yaşamına son verdiği sahneler ise izleyiciyi etkiledi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle 10 Mayıs Çarşamba akşamı TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Aliyar Bey’in en güvendiği ve sağ kolu olan Kutluca (Mehmet Pala), Ural Bey tarafından baskın sonucu şehit edildi. Böylece Mehmet Pala ve Kürşat Alnıaçık diziye veda etti.

Kürşat Alnıaçık kimdir?

1962 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık aslen Bursalıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümlerinden mezun olan Alnıaçık ayrıca İngiltere’de modern dans eğitimi almıştır.

1970 yılında Umut dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Kürşat Alnıaçık Sakarya Fırat dizisindeki gösterdiği oyunculuk ile ünlenmiştir. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde Önder karakterini canlandıran Kürşat Alnıaçık TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.