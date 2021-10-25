DJ'likten şarkıcılığa... Anıl Özgür ilk single'ı ile sevenleriyle buluştu

Pek çok ünlü mekanda DJ'lik yapan müzisyen Anıl Özgür, İran'lı müzisyen Pourang Sepanlou ile birlikte ilk single'ını çıkardı.

İstanbul Üniversitesi fars dili ve edebiyatı bölümünü bitiren, bu esnada bir çok mekanda müzisyen ve djlik yapan Anıl Özgür, geçtiğimiz hafta müzikte 7 dil 7 farklı kültür projesi altında ilk single'ını Kınay Production etiketiyle İran'lı müzisyen Pourang Sepanlou ile çıkardı.

Gerek sözleriyle gerek müziğiyle İran'da belli bir kitle yakalayan Özgür, projeyle ilgili olarak "herhangi bir destek almadım kendi imkanlarım doğrultusunda klibinden kostümüne dostlarımın yardımıyla gerçekleştirdim" dedi.

Farklı kültürlerle etkileşim hislerimizin birbirine dokunması müzik yoluyla bir iletişim aracı olduğunu söyleyen Anıl Özgür açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Olumlu tepkiler aldıkça, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Almanca, İtalyanca ve mümkün olursa etnik Afrika konseptinde bir proje oluşturacağım dedi. Bunun yanı sıra 20 ye yakın şarkım var fırsat buldukça hepsini yayınlamak istiyorum."

Anıl Özgür ayrıca turizm sektöründe ve uzak doğu sporları uzun bir süredir Muay Thai sporuyla uğraşıyor.