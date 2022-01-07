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  3. Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti

Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti

Şarkıcı Doğukan Manço sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’un Tuzla ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğünü öne sürdü.

Doğukan Manço, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında İstanbul’un Tuzla ilçesinde, şehirden uzak bir bölgede yaşadığını belirterek beslediği sokak hayvanlarının öldürüldüğünü söyledi.

“BELEDİYE TARAFINDAN TOPLANDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokak hayvanları toplansın” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Doğukan Manço “İnsanların kolay kolay geçmediği bir yerde oturuyorum. Dün akşam 10:38 civarında gri bir araç geldi, plakasında bez vardı, göremedik ve burada katliam yarattı. Sabah 14-15 tane köpeğimizi zehirlenmiş, öldürülmüş şekilde belediye tarafından toplandı” dedi.

Etiketler doğukan manço köpek sokak hayvanları kedi ak parti belediye tuzla istanul
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