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Doğuş: Estetik erkeği bozar

Doğuş: Estetik erkeği bozar
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Şarkıcı Doğuş uzun bir aradan sonra önceki gece sahne aldığı Maslak'ta erkeklerin estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu.

Şarkıcı Doğuş, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Doğuş, "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" dedi. Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, haklarında çıkan ihanet ve boşanma iddialarıyla ilgili "Özel hayata, özel müdahaleye yokuz. Mahkememiz devam ediyor çünkü zamanı gelince açıklama yapılır" diye konuştu.

Doğuş, erkeklerin yaptırdığı estetiklerle ilgili de "Yaş aldıkça maalesef botoksa ihtiyaç duyabilir insanlar. Ama estetik erkeği bozar. Ben yakıştırmıyorum. Burnumda var sadece, o da mecburen oldu, nefes alamıyordum. Belki bir ihtimal botoks yaptırırım" dedi.

Etiketler Doğuş estetik erkek
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