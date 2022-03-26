Dünyaca ünlü aktör futbol kulübü satın alıyor

Hollywood yıldızı George Clooney, eski Premier Lig takımı Derby Country ile ilgileniyor. Clooney, kulübün yaşadığı maddi sıkıntılara çözüm bulabileceğini ve gelecekte bir futbol takımına sahip olabileceğini belirtiyor.

Ocean serisi ve Aklı Havada gibi filmlerle tanınan Hollywood oyuncusu George Clooney, futbol dünyasına olan ilgisini yeni bir boyuta taşıyor. İngiliz futbol takımı Derby Country ile yakın temasta olan oyuncu, kulüp menajeriyle kulübün geleceğiyle ilgili konuşmalara başladı.

Şu sıralar maddi sıkıntılar yaşayan Derby Country’nin geleceği için harekete geçebileceğini belirten 60 yaşındaki oyuncu, takımın menajeri Wayne Rooney ile iletişime geçti.



Daha önce Los Angeles Rams takımıyla ilgilenen Clooney, 2016 yapımı Money Monster filminden rol arkadaşı Jack O'Connell'in futbol tutkusunun kendi hayal gücünü harekete geçirdiğini açıklamıştı.

"HARİKA BİR TAKIM"

Şimdilerde İngiliz futbol takımı Derby Country ile ilgilinen oyuncu "Derby harika geçmişiyle çok iyi bir futbol takımı. Eminim çok iyi bir geleceği olacak" diyerek takıma olan ilgisini belirtti.

"BİR FUTBOL TAKIMINA SAHİP OLABİLİRİM"

Oyuncu, "Daha önce İspanya'daki Malaga Futbol Kulübü ile ilgilenenlerden olup olmadığım sorulmuştu. Çok heyecan verici bir süreçti ama sonunda malesef gerçekleşmedi. Belki bir futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır. Belki, bir gün..." diyerek gelecekte bir takımın başına geçebileceğinin sinyallerini verdi.