Dünyaca ünlü oyuncudan olay yaratan seks itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşındaki Cameron, sık sık seks yaptığı için genç kaldığını dile getirdi.

Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Diaz, "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz" sözleriyle oyunculuğu bırakma nedenini açıklamıştı.

"ELBETTE..."

48 yaşındaki Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı.

Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok seks yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜZENLİ SEKS SONUCUNDA..."

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim. Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.