Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı: 13 kilo verdim...

Fotoğraflarına photoshop yaptığı bir yaz tatilinde görüntülenmesiyle ortaya çıkan Duygu Özaslan o dönemden sonra kilo vererek fit haliyle dikkat çekmeye başlamıştı.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatilde yakalanan selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olan isim o dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çekti.

Özaslan tepkilerin ardından 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti. Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla öne çıkarken son pozuyla da gündem oldu.

13 kilo verdiğini söyleyen ve botoksuz halini paylaşan Duygu Özaslan yaptırdırdığı bazı estetikleri şöyle anlattı:

"Evet botokssuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim. 31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti."