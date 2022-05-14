Ebrar Karakurt, oyuncu sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

İMGE'Yİ ÇABUK UNUTTU

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. İmge'nın ardından Ebrar Karakurt'un da yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Özel hayatıyla sıkça konuşulan Karakurt, Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu İrem Tuncer, sosyal medya hesabından Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" notuyla paylaşarak aşklarını ilan etti.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Yaşananların ardından ikili, önceki akşam Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen sevgililer, bir anda aşka geldi. Birbirlerine sarılarak dans eden ve şarkılar söyleyen iki sevgili, bir ara çevredekilere aldırış etmeden öpüşürken görüntülendi.