Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Arka kapıdan kaçtılar

Doğum gününü kutlayan ünlü YouTuber Enes Batur'un evini polis basarken birçok ismin arka kapıdan kaçtığı belirlendi.

Ünlü YouTuber Enes Batur, 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

ARKA KAPIDAN KAÇTILAR

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.