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  3. 16 Mayıs 2017 09:28

Engin Altan Düzyatan menajeri ile yolarını ayırdı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Engin Altan Düzyatan menajeri ile yolarını ayırdı
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Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberien göre; Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.

Milliyet

diriliş ertuğrul , engin altan düzyatan , menajer