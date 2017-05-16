Engin Altan Düzyatan menajeri ile yolarını ayırdı

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberien göre; Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.



Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.