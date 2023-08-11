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Eski cumhurbaşkanı ve First Lady’nin tatil pozları olay oldu

Eski cumhurbaşkanı ve First Lady’nin tatil pozları olay oldu
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Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin tatil fotoğrafları ve videoları gündem oldu.

2007-2012 yılları arasında Fransa’nın cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin Yunanistan’da yaptığı tatilde çekilen fotoğraf ve videoları gündem oldu…

Fransa’nın First Lady’si olmadan önce mankenlik yapan ve müzik kariyeriyle tanınan Carla Bruni, Yunanistan’da tatil yaparken sıra dışı bir video çekti. Kendi ayaklarını çeken ve ayaklarının da “tatil yaptığını” ima eden Bruni, “Mutlu ayaklar” başlığını tercih etti.

Kızı ve eşiyle Folegandros’ta tatil yapan Bruni ayaklarını Sarkozy’nin önüne yerleştirerek poz verdi. Bu video ve görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Videoda Bruni, ojeli ayaklarıyla bir kitabı, sigarayı ve kalemi tutarken görülüyor.

Etiketler Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni Nicolas Sarkozy Carla Bruni
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